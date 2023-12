Urmo Saareoja: euriborist sai „see-kelle-nime-ei-tohi nimetada“ - kontserdipiletiks peale laenumakset raha ei jää

2024. aasta kohal võib aga näha tumedaid pilvi, sest teadmatust ja ebakindlust on palju.

Kinnisvaraässade varamusse kuulub lause, kuidas kinnisvara puhul on tähtsad kolm erinevat kriteeriumi: asukoht, asukoht ja asukoht; kontsertide korraldamisel saab vähemalt sama tähtsaks pidada esinejat, esinejat ja esinejat. Polegi vast ilukirjanduslik liialdus öelda, et 2023. aastal tabas Eestimaad tõeline talentide õnnistus, sest Lauluväljakul astusid publiku ette vanameistrid ansamblitest Scorpions, Hurts, Megadeth ja Depeche Mode ning selle sajandi superstaar The Weeknd.