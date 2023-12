Heategevuslik kontsert õpingute toetuseks

Laura Pähkel on Pärnust pärit flötist, kes omandab magistrikraadi Londoni Kuninglikus Muusikakolledžis, mis on mitu aastat järjest valitud nr 1 etenduskunstide institutsiooniks maailmas. Õppida on jäänud veel veidi rohkem kui poolteist aastat, mille jooksul saab Laura juhendamist kõrgtasemel flötistidelt Londoni juhtivatest orkestritest, võimalust teha koostööd erinevate tipptasemel muusikutega mitmesuguste projektide näol ning palju muud.