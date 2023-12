Pange vaim valmis. Elektrikatkestused üha pikenevad, sest elektriliinid on liiga vanad ja tormid lõhuvad neid aina rohkem

Paljud paigad Eestis on pimedaks jäänud. Kesknädalal oli Kagu-Eestis, Harju-, Pärnu- ja Viljandimaal elektrita 9500 klienti. Kagu-Eestis on Hargla ja Karula inimesed peaaegu kaks nädalat elektrita olnud. Nüüdseks on valgus tänu liinide ümberlülitamisele ja generaatoritele osaliselt tagasi saadud. Suurimas hädas on kortermajade elanikud, seal sõltub elektrist nii toasooja saamine kui ka veevarustus.