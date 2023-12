Miks ja kuhu me reisime 2024. aastal?

Uuringud kinnitavad, et 2024. aastal hoitakse kokku kõigelt muult, et mitte loobuda reisimisest. Paari viimase aasta spontaansed reisiotsused on aga muutunud pikalt ette broneeritud ja planeeritud reisideks, mille nimel on väsimatult sooduspakkumisi jahitud. Eestlaste puhkusesoove ja -valikuid mõjutavad palju uued ja aegade eksootilisimad otselennuvõimalused, soov jätta oma puhkusega võimalikult väike jälg planeedile, ekstreemsete ilmastikuolude vältimine ja unistus tulla reisilt tagasi paremana – kas targema, tervema või saledamana.