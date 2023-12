Eesti animafilm „Miisufy“ valiti Sundance’i filmifestivali programmi

Tänavu esitati festivalile rekordilised 12 098 lühifilmi, millest jäi sõelale 53. Kokku valiti lühifilmiprogrammi filme 22 eri riigist. „Lühifilmide vallas on konkurents festivalidel ülitihe ja mul on uskumatult hea meel, et „Miisufy“ suutis sedavõrd kõrges konkurentsis silma jääda. Usun, et edu võtmeks on filmi teema ja värvikirev visuaalne stiil,“ kommenteeris „Miisufy“ idee autor ja produtsent Aurelia Aasa („Sierra“, 2022).