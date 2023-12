Siim Ruul: „loomupärasele religioossusele“ suunatud usundiõpetus teeniks vaid Urmas Viilma kitsast ideoloogilist eesmärki

Urmas Viilma välja pakutud ettepanek korraldada rahvahääletus ja viia usundiõpetus kohustuslikult õppekavasse on aga erakordselt kehv mõte. Arusaamatuks jääb, mis väärtus on õppekava arendusprotsessis rahvahääletus. Õppekava koostavad eksperdid lähtuvad uuringutest ja prognoosidest, milliseid oskuseid on ühiskonnas vaja 5, 15 või 25 aasta pärast.