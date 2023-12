SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Šoigu sõnul on Avdijivkas hoopis venelased kaitses ja ukrainlased ründavad

Homme on käes see päev, kui Venemaa president „suhtleb“ televisooni vahendusel oma rahvaga ning sellega seoses lootsid Venemaa sõjaväelased, et neil õnnestub suure juhi etteasteks midagigi rinnetel saavutada, mida saaks presenteerida kui suurt võitu. Sõdadega on agressori poolelt ju see probleem, et toetus agressioonile kipub kaduma kahe aasta pärast peale agressiooni algust, juhul kui suuremat edu pole ette näidata. Oma kodumaa kaitsjatel pole valikut, aga agressoril on keerulisem, sest rahvas nõuab tulemusi, Venemaa kontekstis „pobedat“.