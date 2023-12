„Love Actually“ 20. Vähe teada tõik: kahe kultusliku stseeni ideed oleks peaaegu prügikasti heidetud

2003. aasta lõpus kinodesse jõudnud „Armastus on see“ on üks viimaseid linateoseid, mis jõulufilmivaldkonnas suutis kanna maha suruda. Mingit imetrikki pole seal leiutatud ja võib julgelt hinnata, et klišeesid on ohtralt. Ent näitlejaansambel on tugev ja kümnest romantilisest loost joonistub kokku terviklik pilt, mis suudab haarata ka viiendal või isegi kümnendal vaatamisel.