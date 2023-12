Kliimakogunemisel lepiti pooliku lahendusega. Kord ähvardasid välja marssida naftatootjad, siis saareriigid

ÜRO tänavune kliimakohtumine COP28 lõppes paremini kui paari päeva eest loodeti, sest ükski delegatsioon välja ei marssinud ja mõnes sisulisemas lubaduses suudeti kokku leppida. Ekspertide sõnul on tegu pooliku meetmega ja see ei suuda täita põhieesmärki ehk hoida kliimasoojenemist allpool katastroofilisi muutusi tekitavat taset. Enamik möönab, et saavutatu on parem kui mitte midagi.