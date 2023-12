Kaarel Oja: Tallinna opositsioon vahetaks trolliliikluse arendamise kesklinna parkimiskohtade vastu

Neljapäeval toimub selle aasta viimane Tallinna volikogu istung, mille päevakorras on pealinna järgmise aasta eelarve vastuvõtmine. Käes on lõpusirge, kus hakatakse arutama opositsiooni muudatusettepanekuid. Neid on omajagu, seejuures nii mõnigi toetamist väärt. Üldpilt on aga ehmatav, sest tagasi tahetakse pöörata mitmed Tallinna viimaste aastate olulised suunamuutused.

Eelarve ise on saanud tänaseks omajagu tähelepanu. See on rekordiliselt suur (1,26 miljardit eurot) ning lähtub palju kõneldud soovitusest: kui majandus tervikuna jahtub, tuleb avalikul sektoril hoopis jõuliselt panustada ja seisakut pehmendada. Tegutseme teadlikult „kontratsükliliselt“, kui kasutada võõrsõna. Või siis talupojatarkust mööda: headel aegadel tuleb sääste koguda, et rasked ajad nende üle saaks elada. Lihtne tõde, mida rakendada suudetakse paraku harva. Tallinna 2024. aasta eelarve on selles osas julge ja suudab.