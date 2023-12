Kriminaalsed jõulud. Kingikotti sobivad Osolini Part, uus lohetätoveeringuga tüdruk, apteeker Melchiori apokrüüfid ja muud sama ägedat

Tänavu on maakeeles ilmunud erakordselt palju suurepärast krimikirjandust ja jõulueelne aeg toob aina lisa. Seega võiks arvata, et krimkafännile on lihtne kingitust leida. Aga ei ole, kui jõuluvana pole just Saudi Araabia prints, kes omab kõrbetäit naftapuurauke ja riisub raha rehaga. Õigesti valida on ääretult keeruline, sest üks eelistab nii-öelda mandariine, teine avokaadosid, kuid kolmandal on viljade vastu allergia ja talle pakuks rõõmu sootuks suitsukoot. Et jõuluvana peavalu vähendada, avaldame siinkohal spikri viimasel ajal ilmunud krimiromaanidest, millel on kvaliteedimärk küljes ja mis väärivad igati kingikotti suskamist.