Eesti näitlejad virelevad. Taavi Teplenkov: viimasel ajal ei piisa palgast söögirahakski

Eesti näitlejate palk ei sõltu praegu eriti tööstaažist, tuntusest, andest, teatripiletite hinnast ega sellestki, kas etendused on välja müüdud, vaid on võrdselt madal kõigil. Võimalik on küll võtta lisatöid, mida palju ka tehakse, kuid nagu valdkonna tippu jõudnud näitlejad LP-le kirjeldasid, siis ületöötamise lõiv on kõrge.