SÕJARAPORT | Rainer Saks: Valgevene sõnul on Poolas sissivõitlejad, kes Valgevenes terrorirünnakuid planeerivad

Lisaks jooksvatele sõjalise abi pakettidele Ukraina jaoks tähendab see 8 miljardi euro suurust toetust Ukraina jaoks järgmisel aastal. Olukorras, kus USA otsustusprotsess on paralüseeritud, on Euroopas kujunemas Saksamaa ja põhjamaade tugev liidripositsioon Ukraina toetamisel. Võib ka öelda, et Euroopa strateegilisele autonoomiale on tekkimas mingisugune konkreetne kuju ja eesmärk.