KULTUURIBIIT | Näitlejate Oskar Punga ja Margus Tabori playlist

Lavastuse aluseks on Mark Twaini kuulus romaan, kus kirjanik mängis läbi mõtet, kuidas panna kõrgeim klassiesindaja kogema oma nahal kõiki neid jõhkrusi, mida 16. sajandi Inglismaa aadlikud oma alamatele pakkusid. Lavalugu on valatud laulude ja muusika abil progeroki kastmesse, mis on oma olemuselt jõuline, kuid samas meloodiline. Lavastus on mõeldud eelkõige lastele ja noortele, julgustades neid suurelt unistama ja kätkedes endas igavikulist lootustparemale tulevikule.