Alari Orav: Raadio 2 uus programm lõhub asju, mille sisse pole viitsitud vaadata

R2 ei võistleb reklaamiturul kuulajanumbrite pärast. ERR juhatuse esimees Erik Roose kinnitab : „ERR on avalik-õiguslik organisatsioon, ärilisi eesmärke meil tõepoolest pole.“ Mis on siis algpõhjus, miks maksumaksja seda meediakanalit rahastab?

Vaatan lootusrikkalt „ERR arengukava 2024–2027“ poole. See on üsna üldsõnaline dokument, kus iga kanali jaoks napp lehekülg: „R2 on Eesti kõige olulisem platvorm noorte ja andekate artistide arenguks. /…/ See on uue muusika kvaliteedifilter, kuulajate muusikalise silmaringi laiendaja ning maitse arendaja.“