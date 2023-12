ERIARST | Suur analüüs: oota või maksa ehk raha ja eriarstide nappus räsib solidaarset abi

„Kuni 10-protsendiline tasuliste teenuste osakaal tervishoiusüsteemis on suhteliselt optimaalne. Meie arvates ei tohiks see solidaarse ravikindlustuse (Eestis kehtiv süsteem, kus Tervisekassa rahastab kindlustatute ravi olenemata patsiendi sissetulekust - toim) korral oluliselt suurem olla,“ ütleb Eesti ühe suurema tervishoiuasutuse Tartu ülikooli kliinikumi (TÜK) juht Priit Perens. Seega võib öelda, et eriarstide esmaste vastuvõttude puhul on sobiv tasuliste visiitide osakaal juba saavutatud, samas kui surve tervishoiusüsteemile üha kasvab.