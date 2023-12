Nad teevad seda jälle! Kinoteater toob eetrisse oma õhtuse vööndi

Tema sõnul on Kinoteater märkinud aasta algusest huvitavamaid teemasid üles. „Nüüdseks oleme mõned neist teemadest lahti kirjutanud ja teeme viimaseid ettevalmistusi esimeseks saateks, mis on eetris 18. detsembril.“ Selle, mis täpsemalt käsitlusele tuleb, jätab Piik praegu õhku. „Aga ilmselt on osa teemasid sellised, et saame pärast ka tagajärgedega tegeleda.“