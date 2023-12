Alguseks kinnitus, et Venemaa eesmärgiks on oma suveräniteedi tugevdamine – kena sõna, mille kordamine võtab nagu ära vajaduse lisada, et miks siis see suveräänne riik ei-tea-juba-mitmendat-korda teistele suveräänsetele riikidele kallale läheb ja sõda peab. Seejärel kuulutas ta saavutusteks (1) ühiskonna konsolideerumise, (2) finants-majandusliku süsteemi vastupidavuse ja (3) kaitsevõime ja julgeolekuorganite võimsuste kasvu.