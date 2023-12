Ain Aaviksoo geeniandmete lekkest: Soome kliinik läks sarnase andmelekke peale pankrotti, juht sai kriminaalkaristuse

Personaalne tervishoiuteenus või ka riigi tõhus tervishoiupoliitika peaks põhinema korralikul analüüsil ja selleks on vaja andmeid - mida rohkem, seda täpsem on prognoos. Paberil seda pakkuda ei ole lihtsalt võimalik. Ja samas - edukas Soome psühhiaatriakliinik läks paar aastat tagasi sarnase andmelekke peale pankrotti ning selle juht sai kriminaalkaristuse. Küberpätt saadi lõpuks isegi välismaalt kätte ja ootab oma kohtuotsust, kuid sadade inimeste andmed olid avalikult netis ja elud rikutud. Seda olematuks teha on sisuliselt võimatu.