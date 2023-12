SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Rumeeniasse kukkus Venemaalt välja tulistatud droon. Vastureaktsiooniks tõusid õhku sõjalennukid

Putini teleesinemisega seoses tuleb mõista, et seal pole mitte midagi juhuslikku. Ka varasematel kordadel on enne saadet ja saate ajal näidatud ekraanidel n-ö teravamaid küsimusi, aga see on osa Putini mängust. Nii soovitakse luua illusiooni mingistki sõnavabadusest, aga reaalsuses on kõik näidatud küsimused läbinud toimetajate kadalipu. Seda on tunda, sest Vene temperamendi puhul tuleks muidu ikka hoopis karmimat sõnakasutust.