Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek tuleb taas

Kuigi aega tagasi keerata ei saa, tõdes õppeprorektor Aune Valk, et ammustesse eilsetesse on võimalik rännata mälestuste ja meenutuste kaudu. „Olgu selleks pikad loengupäevad või unetud eksamisessiooniks valmistumise ööd, pööraselt naljakad tudengipäevad või värvikad juhtumised loengutes – kutsume meenutama kõiki neid hetki, otsima üles oma õppehoone ja toetama oma alma mater’it. Vilistlaste kokkutuleku pilet on ka suurepärane kingitus: võimalus märgata ja taasleida vanu sõpru, kinkida endale ja kursusekaaslastele ühiseid mälestusi ning koosveedetud aega. Tule 18. mail tagasi ülikooli!“