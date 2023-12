Maria Jufereva-Skuratovski: 300 miljonit majade renoveerimiseks - praeguse eelarve kohta on see üsna muljetavaldav

Kahjuks mängitakse koalitsiooni ja opositsiooni vahelisi draamasid ning vastasseise sageli avalikkuse vajadustele vastavaks. Kulisside taga mõistavad ja tunnistavad poliitikud, olenemata erakondlikust kuuluvusest, et majanduslik olukord on tõesti raske ja häid lahendusi pole eriti palju – kui neid üldse on. Üks EKRE liige heitis istungite vaheajal mu reformierakondlasest kolleegile sarkastilise repliigi: „Paras teile, meie kulutasime ja teie pingutage meie eest!“ Kuid nagu teada, on igas naljas ainult osake nalja ja kõik muu on tõde.