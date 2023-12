POLIITKOLUMNIST | Lavly Perling: vähem regulatsioone, piiranguid, riigi sekkumist. Vaid vabad inimesed tagavad vaba riigi

Euroopa Liidu otsus alustada nendega liitumisläbirääkimisi on oluline etapivõit sel vabaduse distantsil. Võitlused on erinevad – Ukraina võitleb täiemahulises sõjas agressoriga, koos võideldakse korruptsiooni, Venemaa mõjutustegevuse, oligarhide, räpase riigijuhtimise ja vaesusega. Aga nad võitlevad, pingutavad, sest neil on iha vabaduse järele. Liiga hästi teavad sealsed inimesed seda, mis hind on vabaduse puudumisel.