KOLUMN | Liisa Pakosta: ka varjendid tuleb teha sellised, et on ratastoolis ligipääsetavad

Kahjuks näeme Ukraina sõjast, et Venemaa just nii lakkamatult ründabki. Ukrainas ringi käies näeme järjest puruks lastud elumaju, juba lapitud kortermaju või ka juba varemetest puhastatud krunte, kuhu on hukkunutele jõutud panna ajutine puurist või juba ka mälestuskivi. Elusid päästavad keldrid või muud varjendid.