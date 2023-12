SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: venelased on rünnakuhoo korralikult sisse saanud

Vene okupantide väga suurtele pingutustele vaatamata on ukrainlased suutnud ka kõige teravamatel suundadel kaitset hoida. On siiski mõned suunad, kus venelastel on õnnestunud pisut edeneda - sõltub siiski mitmest asjaolust, kas sellest midagi arendada annab.