Anti Leedu: kui meid auto eest juba maksma pannakse, miks raha ometi teedesse ei suunata?

Järjest vähenevad tööde mahud, aina kasvav bürokraatia ja sisuliste lahenduste leidmise asemel pidev juriidiliste lahingute pidamine advokaate abil viib sektori olukorda, kus oma ala spetsialistid lahkuvad töölt vähem pingelisematele ametitele. Tulevikku vaadates tähendab see seda, et kui rahalaevad teedeehitusse tagasi peaksid jõudma, on meil tõsine puudus kompetentsetest töötajatest. Kuigi on võimalik, et lähiaastatel suurenevad Rail Balticu ehitusmahud, ei muuda see paremaks teedesektori olukorda.