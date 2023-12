Mare Rosmann: mul on sinuga pikk plaan

Eesti riigi pikk plaan on jõuda olukorrani, kus enamik inimesi on õnnelikud, elavad turvalist ja inimväärset elu. Praegu oleme sellises seisus, et absoluutses ja suhtelises vaesuses elavate inimeste arv on tõusutrendis. Kasvab inimeste hulk, kes käivad iga päev tööl, aga teenitud palgaga ei tule ots otsaga kokku.