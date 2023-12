INTERVJUU | Briti analüütik Lawrence Freedman: on ohtlik, kui eksperdid käituvad nagu Ukraina fännid

Kas on võimalik, et Ukraina kaotab järgmisel aastal sõja? Kas konflikt võib levida Balti riikidesse? Kui ohtlik oleks Ukrainale ja EL-ile Donald Trumpi võimalik võit USA presidendivalimistel? Mil määral kattuvad lääne huvid Ukraina omadega? Delfi küsitles Briti eksperti Lawrence Freedmani, kes on kirjutanud analüüsi „Moodne sõda. Ukraina õppetunnid“. Freedman on Briti strateegiauuringute elav klassik, Londoni King’s College’i emeriitprofessor ja Briti teaduste akadeemia liige.