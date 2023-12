JUHTKIRI | Laienevad käärid arstiabis ei kuuluta head

Tervishoiuspetsialistid hoiatavad, et Eesti on sisuliselt jõudnud optimaalseks peetava piirini, kus eriarsti esmastest visiitidest on tasulise teenusena kasutatud umbes kümnendikku. Miks peaks aga suurem osakaal olema halb? Kas poleks igati normaalne, kui inimene panustabki raha ennekõike oma tervisesse? Meditsiinisüsteem saab raha juurde ja inimene tervemaks.