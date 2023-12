Nädalavahetusel üritas Venemaa sealt suunalt veel, aga need üritused lõppesid veelgi kuulsusetumalt ning ukrainlased suutsid isegi natuke maad tagasi sõtta Sinkovkast ida pool. Ukrainalased sealjuures kommenteerisid ja tänasid Jumalat, et Venemaa armeel seal rindelõigus nii küündimatud komandörid on, sest Venemaal on seal ülekaal kõigis võimetes, lisaks kasutavad nad aktiivselt liugpomme.