KOLUMN | Edward Lucas: Ukraina suudab võita. Ja Eesti teab, kuidas see sünnib

Ukraina ei saa võita. Vasturünnak on ebaõnnestunud. Rahutehing on vältimatu. Parem varem kui hiljem.

Need argumendid ei vii mitte rahu, vaid suurema sõjani. Venemaa eesmärk ei ole neutraliseeritud naabri tagasihoidlik territoriaalne kohitsemine, vaid Ukraina riikluse ja rahvusliku identiteedi täiemahuline hävitamine. Ja kui üks naaber on taltsutatud, on vaid aja küsimus, millal Kreml teise ette võtab. Kõik muud stsenaariumid on soovunelm.