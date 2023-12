Orbáni sõnul on Ungaril Ukraina takistamiseks veel ohtralt võimalusi ja neid kasutatakse

Kuna teiste liikmesriikide kinnitusel eraldatakse raha ühel või teisel viisil niikuinii, ei suuda Orbáni käik Ukraina toetamist pikemalt takistada, kuid kahjustab suhteid liitlastega. Tšehhi eurominister Martin Dvořák nimetas pühapäeval CNN-ile antud intervjuus Orbánit venelaste „Trooja hobuseks“ ja süüdistas teda väljapressimises. „See on vetoõiguse kuritarvitamine, mis ei kaitse Ungari, vaid Venemaa huvisid,“ ütles minister. Soome peaminister Petteri Orpo kommenteeris, et Ungari peaks otsustama, kelle poolel ta on. „Ma ei ütleks, et EL on lõhestunud, lihtsalt üks riik on teises leeris,“ ütles Orpo laupäeval.