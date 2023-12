„Piletite asemel totaalne pettumus.“ Draamateatri lavastused on nii populaarsed, et süsteem jooksis kokku

Mitmed teatrisõbrad kirjeldasid Eesti Päevalehele, kuidas proovisid nii nutitelefonide kui arvutitega veebikülgi avada, aga see tundus lootusetu. „Jooksis lihtsalt kokku ja midagi teha ei saanud. Kord juba avas Draamateatri lehe, aga „mängukava“ peale vajutades näitas, et planeeritud mänguaegu justkui ei olekski,“ kirjeldas üks naine. „Piletite asemel totaalne pettumus,“ lisas ta ja ütles, et lõi kella 11 paiku käega. „Tööd ju ka vaja teha. Argipäev. Poleks saanud ka kuidagi kassa juurde pikka järjekorda minna.“