Eesti majandusliku õitsengu, aga võib-olla ka omariikluse saatus oleneb palju Ukraina edust sõjas Venemaaga. Selleks et Ukraina võidaks ja suudaks end edaspidigi kaitsta, on aga vaja enamat kui julgeolekusüsteemi, mida me NATO vihmavarjuks peame.