Raimond Kaljulaid: kuidas on nii, et kulutame riigikaitsele paljudest NATO riikidest enam, kuid ikka ei piisa?

Tuletan meelde, kuidas me jõudsime selleni, et kaitsekulutuste osas lepiti kokku uus sihttase 3% SKP-st. Eelmises riigikogu koosseisus algatas riigikaitsekomisjon suure saali arutelu riigikaitse rahastamise küsimuses. Sel arutelul kõlaski esimest korda ettepanek, et Eesti uus ambitsioon peaks olema 3% SKP-st ning see tuleb mustvalgel kirja panna riigikogu otsusega, mis kannab pealkirja „Eesti julgeolekupoliitika alused“.