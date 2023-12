Kertu Moppel: kõigil on tunne, et maailm põleb natuke. Ole kes tahes ja oma mida tahes - su elu võib päevapealt uppi minna

Kas kui staatusesümbolit ihaldada läbi sajandite moekat jõudeolekut või on nüüd prestiižne hoopis nagu orav rattas rabamine? Kas väärikust suurendab soliidse suguvõsaga tõukoera või hoopis varjupaigakoera pidamine, mis kõneleb suurest südamest? Kas kulutamisvõimest annab stiilsemalt tunnistust mitte midagi säästev jõmmi- või hoopis peen elektriauto, mis peale näitamise, et saad mingeid asju endale lubada, annab märku, et oled ka progressiivne ja hooliv? Kas Gwyneth Paltrow’ ülikallid kullast vibraatorid on staatusesümbolid, totrus või mingi performance? „Prestiiži on meie ajal võimatu defineerida,“ kurdab staatuseteoreetik Chuck Thompson.