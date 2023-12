Igor Taro: euribor võib langema hakata, aga see pole sugugi hea uudis

Eesti Panga uus prognoos näitab inflatsiooni endisest suuremat oodatavat taandumist tuleval aastal. See võiks tähendada, et hinnakasvu ohjeldamiseks rakendatud intressimäärade tõstmist pole enam tarvis rakendada. Võib isegi juhtuda, et intressimäärad hakkavad langema, kuid see poleks sugugi üdini suurepärane uudis. Miks nii?