SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina kaitseväe juhataja kabinetist leiti pealtkuulamisseadmed

Üleeile ilmus meediasse info, et Ukraina kaitseväe juhataja kabinetist leiti pealtkuulamisseadmed. Nüüdseks on sisejulgeolekuteenistus SBU alustanud ametlikku uurimist ning kaitseväe ametlikud esindajad ja kaitseväe juhataja on seda isiklikult kinnitanud.