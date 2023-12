Kinod loobuvad järgemööda filmi „Poiss ja haigur“ näitamisest, peljates levitaja võimalikku seotust Venemaaga

Tunnustatud filmide „Vaimudest viidud“, „Howli liikuv kindlus“ ja „Printsess Mononoke“ legendaarse looja Hayao Miyazaki uus film „The Boy and the Heron“ („Poiss ja haigur“) peaks Eesti kinodes esilinastuma neljapäeval.

Tartus tegutsev väärtfilmikino Elektriteater teatas täna, et otsustas animefilmi „Poiss ja haigur“ näitamisest loobuda. „Olles tutvunud olukorraga, jõudsime otsusele, et me ei saa kahjuks filmi „Poiss ja haigur“ näidata,“ märkis Elektriteater.