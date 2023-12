Trumpi uus administratsioon oleks eelmisest tõhusam

USA vabariiklaste esimesed eelvalimised toimuvad Iowa osariigis alla kuu aja pärast. Donald Trump on seadnud eesmärgi saada seal üle pooled hääled. See muudaks konkurentide šansid veelgi väiksemaks ja eesmärk tundub praegu täiesti realistlik. Värske NBC küsitluse järgi toetab teda 51% Iowa vabariiklasi. Ron DeSantise ja Nikki Haley toetus on vastavalt 19% ja 16%. Kuna kumbki põhikonkurent ei kavatse selliste näitajate tõttu taanduda, parandab see Trumpi olukorda veelgi.