Suurbritannias tegutseb organisatsioon Employers’ Initiative on Domestic Abuse ehk EIDA, mis juhendab tööandjaid, kuidas nemad saaksid aidata oma töötajaid, kes kannatavad LSV all. Detsembris käis Eestis EIDA juht Susan Bright, kes jagas oma kogemusi, millest Eesti tööandjatel oleks palju õppida, et oma töötajaid kaitsta. Eesti Päevalehel avanes võimalus Brighti intervjueerida.