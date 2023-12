Joakim Helenius: Eesti Pank prognoosib lõpuks seda, mida mina ja teised Eesti ärijuhid on juba mõnda aega rääkinud

Need, kes on lugenud minu hiljutisi majandusteemalisi artikleid, teavad et olen juba mõnda aega ennustanud Eesti majanduse taastumise edasilükkumist, millega kaasneb tööpuuduse märgatav tõus. Minu prognoosid ei põhine majandusteadlaste prognoosidel, vaid sellel, mida ma näen turul toimuvat. Nõudlus Eesti eksporttoodete järele ei tõuse, vaid jätkab langust ning hetkel pole näha, millal see lõppeda võiks.