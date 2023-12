Vatikan lubab preestritel homopaare õnnistada. Konservatiivid on rabatud

Oma kooseluseadus kehtib nüüd ka Vatikanis. Esmaspäeval teatas usuõpetuse dikasteerium ehk Vatikani usureeglite organ, et preestritel pole keelatud õnnistada ka mittelaulatatud paare. Dokumendis arutatakse õnnistamise eri kategooriate ja sisulise tähenduse üle ning jõutakse põhijärelduseni: vaimulikud võivad õnnistada ka mitteametlikke ja samasoolisi paare, ilma et see tähendaks nende staatuse ametlikku tunnustamist või kiriku alalise õpetuse muutmist. Laulatusele viitavaid riitusi ega sõnastust ei tohi selliste paaride õnnistamiseks kasutada, ent avaldus on seni kõige selgem märk sellest, et homosid sallitakse katoliku kirikus ka juhul, kui nad oma sättumust patuks ei pea. Selgituskirja autor on teoloog Víctor Manuel Fernández, kelle paavst Franciscus nimetas alles tänavu suvel dikasteeriumi juhiks ja septembris kardinaliks.