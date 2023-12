FOTOD | Wiiralti stipendiumi sai kaheksa üliõpilast

„Ühiskonnas, kus sõnad jäävad mõnikord liiga napiks, räägib kunst universaalselt, öeldes seda, mida sõnad ei suuda – luues nii dialoogi südame ja meele vahel. Seega on kunstnike, eriti noorte, enda kohta maailmas veel otsivate, toetamine eriti tähtis. Täna stipendiumi saanud kaheksa noore naise looming on väljakutseid esitav, korraga oma ilus ja valus kõnelemas meie ajastu rõõmudest ja muredest. Loodetavasti annab Wiiralti stipendium neile tiivad, et nad saaksid jätkata oma loomekäekirja arendamist ning rikastada Eesti kultuurimaastiku,“ ütles kultuurminister Heidy Purga.