Olen enamasti hoidunud pikemalt suud pruukimast, kuidas praegust sõda pidada, sest teadjaid on lähemaski inforuumis vähemalt me laululava ühendkooride jagu, laul käib täie hooga ja repertuaaris on ainult kaks pikka oopust „Infosõda“ ja „Sõjaudu“. Need solistid või ansamblid, keda aga tasub kuulata, sinna lavale ei roni, nende hääl kõlab eraldi ja nende repertuaar on hoopis avaram.