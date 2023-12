Sirje Karis: oma söögitegemisega olen vist suutnud kõik lapsed ära rikkuda

Kuigi presidendi abikaasa Sirje Karise kokanduslik ampluaa võtab keeletuks ka ilmselt suurema toiduhuvilise, sõnab ta, et on nagu tavaline Eesti naine – kõik teevad ju kodus süüa. „Ega ma midagi erilist pole, aga mulle meeldib kokata, sel ajal ma puhkan. Ja samas ma naudin seda, seega katsetan ja eksperimenteerin. Tahaksin, et ka praegu oleks natukene rohkem aega süüa teha!“