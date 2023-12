Parempoolsed Võrklaeva kannapöördest: me peame hoopis kärpima riigieelarvet nii palju, kuni pole vaja uut laenu võtta

Kogu oma valitsemise aja on Reformierakonna rahandusministrid rääkinud kui ühest suust, et nemad riigi laenukoormust ei suurenda ja ainuke pääsetee on maksude tõstmine. Nüüd saame koos pretsedenditu maksutõusuga ka laenukoormuse kasvu ja loodetust kehvem majandusolukord annab justkui õigustuse ohtralt laenu juurde võtta.