Õiguskantsler: hooldekodukoha tasu maksmist võib omavalitsuselt nõuda kohtu kaudu

Üks murelik inimene kirjutas õiguskantsler Ülle Madisele, et tema isa peab nüüd hooldekodukoha eest maksma rohkem kui varem, kuigi riik on lubanud, et 1. juulil jõustunud hooldusreformi tulemusel inimeste hoolduskulud vähenevad. Ta lisas, et küll on kohalik omavalitsus võtnud enda kanda 650 euro ulatuses hooldustöötajate tööjõukulusid.