„Onkoloog ütles, et minu vähk ei ole ravitav. Aga mina otsustasin, et tahan elada!“ Austraaliast Eestisse naasnud naise lugu

Tosin aastat tagasi õppis prantsuse filoloog Mirt Tartu ülikooli koolijuhtimise magistriõppes. Ta on lõpetanud Prantsuse lütseumi ja kooli kunagine legendaarne direktor Lauri Leesi inspireeris teda just seda eriala valima. Õpingute jooksul selgus aga, et koolijuhtimine pole siiski päris tema jaoks, ning see viis mõtteni aeg maha võtta ja koos sõbrannaga maailmas ringi vaadata. Kuna Mirdi vend elas tollal Austraalias, suundusid nad kõigepealt talle külla.