Võistlustele sõitnud vabavõitleja sõidukit oli tangitud 38 kg narkootikumidega

Eelmiste jõulude eel, 2022. aasta 22. detsembril pidi Nicolai Garbuz minema Venemaale järjekordsele MMA-profivõistlusele. Garbuz saab matšide eest ka raha, tavaliselt 1200–1500 eurot. Kuus töö eest saadavale 500-eurosele palgale ja klubi antavale 1500 eurole on see hea lisa. Et Moskva lähedal Podolskis võistlusteks valmistuda, hakkas ta Moldovast juba 12. detsembril sõitma, et Ukraina, Poola ja Baltimaad läbida.